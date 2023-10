Karoline Putz-Gager und Christian Gager haben ein Herz für Kinder

Weihnachten nähert sich in großen Schritten. Wer einem notleidenden Kind Hoffnung und Freude bereiten möchte, kann auch in diesem Jahr ein Geschenk in einen Schuhkarton verpacken und bis 10. November bei Karoline Putz-Gager und Christian Gager in der Feldgasse 44 abgeben.

Das Team von „Weihnachtsfreude“ ist seit 2004 im Einsatz, um Kindern, die in armen Verhältnissen leben, zu Weihnachten eine Freude zu bereiten. Ein Fokus wird dabei vor allem auf jene Gebiete gelebt, die von großen Hilfsorganisationen nicht beliefert werden können.

Mehr Infos zur Aktion unter www.weihnachtsfreude.at.