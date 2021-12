Oberpullendorf: Friedenslicht für Weihnachten

Der ORF Burgenland war mit dem Friedenslicht burgenlandweit unterwegs und hat es an die Vertreter der Gemeinden übergeben. Das Friedenslicht aus der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem ist Brauchtum zu Weihnachten und wird bereits seit 35 Jahren auf Initiative des ORF nach Österreich gebracht.

Auch einige Feuerwehr- sowie Feuerwehrjugend-Mitglieder aus dem Bezirk holten sich das Friedenslicht am Hauptplatz in Oberpullendorf und brachten es in ihre Gemeinden. Im Anschluss war eine Selbst-Abholung des Friedenslichtes vom Hauptplatz möglich.