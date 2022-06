Oberpullendorferin präsentierte ersten eigenen Wein-Jahrgang

Werbung

Wiesenklee (Blaufränkisch), Wiesenmargarite (Grüner Veltliner) und Knopfblume (Cabernet Sauvignon) sind die klingenden Namen der ersten eigenen Weine von Katrin Lautner. Die Oberpullendorferin, die Weinmarketing studiert und rund einen Hektar Weingärten in Haschendorf und Unterpetersdorf gepachtet hat, präsentierte ihren ersten Jahrgang hoch konzentrierter, nicht filtrierter Naturweine unter dem Motto „Wein am Feld“.

Zuvor hatte sie mit ihrem Freund Lukas Seifried in der Corona-Zeit auf einem Feld der Oma in der Höhenstraße begonnen, Gemüse anzubauen. Mittlerweile bieten die beiden jeden Samstag von Mai bis Oktober (8 bis 12 Uhr) ihr biologisch angebautes „Gaberling Gemüse“ – von Karotten über Zwiebel bis zu Zucchini – zum Verkauf an.

