Revival für Weinkost in Raiding

Kommenden Samstag, dem 17. Juni, findet seit langer Pause wieder die Weinkost in Raiding statt. Die letzte Weinkost war in den 1990er Jahren in Raiding.

Auf Initiative von Bürgermeister Markus Landauer werden nun wieder vier Weingüter, Wolf, Stocker, Lisztweine Schumitsch-Stocker und Eichenwald-Weine aus Horitschon, am Lisztplatz ihre Weine zur Verkostung anbieten. Die Raidinger Weinbauern zählen zu den größten Lieferanten des Horitschoner Weingutes. „Ich habe das schon ein paar Jahre geplant“, erklärt Bürgermeister Markus Landauer. „Jetzt mit dem neuen Lisztplatz war die Zeit reif. Wir wollen das Ambiente des neuen Lisztplatzes vor dem Gemeindezentrum nützen.“

