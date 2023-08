Runder Geburtstag für Internationales Rotweinerlebnis

Ein vinophiles Programm samt Live-Musik von Richys Band, dem Lutschburger Weinklang und Hannes Top Music, ein Rotweinerlebnis-Genussmarkt, das beliebte Blaufränkisch-Spürnasenquiz für Kinder und vieles mehr boten auch heuer wieder Familien sowie Weinfans aus Nah und Fern vier Tage voller Genuss und Unterhaltung. Von Freitag bis Montag konnten mehr als 100 Weine verkostet werden. Im Zentrum stand dabei die Rebsorte Blaufränkisch.

Seit 1999 veranstaltet der Weinbauverein Lutzmannsburg schon eine Rotweinkost im schönen Ambiente des Dorfangers. Ganz nach dem Motto „Blaufränkisch mit individueller Handschrift“ hat sich der Weinbauverein 2013 erstmals dazu entschlossen, auch Blaufränkisch-Winzer aus den Nachbarländern nach Lutzmannsburg einzuladen. „Mit der großen Vielfalt an Blaufränkisch-Weinen aus Lutzmannsburg und den Weinregionen unserer Nachbarländer wollen wir den Rotweinerlebnis-Gästen die unterschiedlichen Spielarten dieser großartigen Sorte und insbesondere die Typizität des Lutzmannsburger Blaufränkisch näherbringen“, so Weinbauvereinsobmann Christian Prickler. In diesem Jahr waren das Weingut Seybold aus Lauffen am Neckar (Deutschland), Terroir Rača aus Preßburg (Slowakei), Vinora Borház aus Csepreg (Ungarn) und das Weingut Néber-Tóth Pince aus Csepreg (Ungarn) vertreten.

Unter dem Motto „Rotweinerlebnis Lutzmannsburg“ bieten die Winzer aber auch ganzjährig eine Vielzahl an Gelegenheiten, die Besonderheiten der Blaufränkisch-Insel im Mittelburgenland zu entdecken - wie z.B. bei der Weinblütenwanderung, bei der Winzertafel am Weinberg oder bei Tagen der offenen Kellertür. Mehr Infos dazu unter: www.rotweinerlebnis.at.