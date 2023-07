Festival des Rotweins zum Jubiläum im Mittelburgenland

Vier Tage lang erwartete die Besucher des Rotweinfestivals Mittelburgenland - der 60. Ausgabe der Deutschkreutzer Weinkost - ein besonderes Erlebnis. Am Donnerstag fand in der Hauptstraße die offizielle Eröffnung statt und im Anschluss konnten die besten Tropfen der regionalen Winzer aus Deutschkreutz, Neckenmarkt, Horitschon, Lutzmannsburg, Raiding und Draßmarkt bei Unterhaltungmusik verkostet werden.

Weinbaubetriebe öffneten ihre Kellertüren

Freitags und samstags begrüßten die teilnehmenden Weinbaubetriebe die Gäste bei Tagen der offenen Kellertüren in ihren Betrieben. Um größere Distanzen zwischen den Weingütern in Deutschkreutz zurückzulegen, konnten die Besucher einen kostenlosen Bummelzug in Anspruch nehmen. Einen gemütlichen sowie kulinarischen Abschluss bot an beiden Tagen die Verkostung in der Hauptstraße bei musikalischer Umrahmung. Der vinophile Ausklang des Rotweinfestivals fand am Sonntag im Herzen der Blaufränkischlandgemeinde statt.