Die Jugendlichen beantworteten dabei Fragen zum Feuerwehrwesen, zur Knotenkunde und zu den Geräten. Die nächsten Wissenstests finden am 17. Juli in Unterrabnitz (Abschnitte V und VI), am 18. Juli in Neckenmarkt (Abschnitt I) und am 25. Juli in Kobersdorf (Abschnitt II) statt.