Bezirk Oberpullendorf: Top Jahrgang an der Hand

Die Weinlese startete heuer im Mittelburgenland Mitte September. DAC Mittelburgenland-Präsident Walter Kirnbauer bezeichnet diesen Startzeitpunkt als „ganz normaler Erntestart“. „Die Qualität der Trauben ist sensationell. Im Mittelburgenland gab es heuer keine Trockenschäden oder Fäulnis. Der Jahrgang 2022 wird ein sehr großer. Dadurch dass es im letzten Moment noch Regen gegeben hat, war die Menge etwas mehr als im Vorjahr. Ich bin sehr zufrieden. Die Trauben hatten eine dicke Haut, so beinhalten sie viele Farbstoffe und Tannine“, meint Kirnbauer.

„Die Qualität ist hervorragend, die Trauben waren sehr gesund und wunderschön.“

In Raiding begann die Weinlese heuer rund um den 12. September und damit etwas früher als im Vorjahr. „Die Qualität ist hervorragend, die Trauben waren sehr gesund und wunderschön. Der Jahrgang 2022 wird ein sehr guter, besser als 2021 und 2020. Die Menge liegt im Schnitt“, berichtet Friedrich Schumitsch, Obmann des Weinbauvereins Raiding.

Ebenso wie in Raiding waren die Winzer in Neckenmarkt ebenfalls schon mit Anfang September heuer etwas früher mit der Lese dran als üblich. „Aufgrund der Trockenheit ist die Menge durchschnittlich, die Qualität ist sehr hoch, speziell bei den späteren Sorten Blaufränkisch, Merlot, Cabernet Sauvignon. Der Jahrgang zeichnet sich aus durch eine hohe Zuckergradation und eine hohe physiologische Reife und dadurch sehr fruchtbetonte, tiefdunkle, dichte Rotweine“, erzählt Gerald Wieder, Obmann des Weinbauvereins Neckenmarkt. Anders als im Vorjahr gab es dieses Jahr in Neckenmarkt keine Frost- oder Hagelschäden.

„Wenn der September noch etwas besser mitgespielt hätte, hatte es einen Jahrhundertjahrgang geben können.“

Anton Iby

In Horitschon war der Lesebeginn aufgrund von Trockenheit im August erst rund um den 20. September und damit ein paar Tage später als im Schnitt der letzten Jahre. „Der Blaufränkische wurde Anfang Oktober gelesen. In Horitschon erwarten wir einen super Jahrgang. Wenn der September noch etwas besser mitgespielt hätte, hatte es einen Jahrhundertjahrgang geben können. Der Jahrgang ist kräftig, sehr farb- und fruchtintensiv und meiner Meinung nach deutlich über den Jahrgängen 2020 und 2021“, bestätigt auch Anton Iby, Obmann des Weinbauvereins Horitschon.

Über einen „extrem guten Jahrgang“ freut sich auch Wolfgang Toth, Obmann des Weinbauvereins Lutzmannsburg. Start der Weinlese war in Lutzmannsburg rund um den 19. September und somit aufgrund des kühleren Wetters Anfang September ein paar Tage später als üblich. „Auch wir verzeichnen ein Ausnahmejahr. So gesunde und schöne Trauben, vor allem flächendeckend, gibt es relativ selten. Dadurch, dass jede Menge Trauben auf den Reben waren, konnten wir auch optimal ausdünnen um so eine Qualitätssteigerung zu erreichen“, so Toth.

„Wir freuen uns über eine gute Quantität und vor allem über eine großartige Qualität.“

In Deutschkreutz startete die Haupternte mit Mitte September zu einer üblichen Zeit. „Weißweine und frühreife Rotweinsorten waren die ersten. Wir freuen uns über eine gute Quantität und vor allem über eine großartige Qualität. Der Jahrgang 2022 wird vor allem bei den Top-Rotweinen herausragend werden“, berichtet Christian Kirnbauer, Obmann des Weinbauvereins Deutschkreutz. Mit Ende der vergangenen Woche wurde die diesjährige Weinlese im Bezirk größtenteils beendet.

