Weinritter Internationales Stiftungsfest der europäischen Weinritterschaft

Waren in Klosterneuburg mit dabei. Vizeconsul Senator Ernst Möderl, Proconsul Niederösterreich Rene Zonschits, Klaus Staringer, Gloria von Habsburg in Vertretung ihres Vaters Karl von Habsburg, Generalconsul Alfred Tombor, Winzerin Eva Iby, Martin Paugger, Proconsul Daniel Hugl und Kommerzialrat Johann Haberl (Inhaber Hotel Larimar). Foto: Europäische Weinritter, Willi Böhm

D er international in 28 Ländern tätige Weinritterorden (Ordo Equestris Vini Europae) veranstaltet jährlich ein Stiftungsfest, welches heuer am vergangenen Samstag in Klosterneuburg stattgefunden hat.