Zur Sicherheit für Kunden und Mitarbeiter sind in der Apotheke zum Mohren in Oberpullendorf ab Montag Zutrittsbeschränkungen wirksam geworden. Eine Mitarbeiterin steht am Eingang, es dürfen sich nicht mehr als zehn Kunden gleichzeitig in der Apotheke aufhalten.

Als Service für die Kunden gibt es eine Möglichkeit zur Handdesinfektion. In der Apotheke wird die Luft in regelmäßigen Abständen Raumdesinfektionsmitteln gereinigt. Außerdem wird verstärkt darauf geachtet, dass die Kunden genügend Abstand zueinander halten und auch die Mitarbeiter schauen gegenseitig, dass der Sicherheitsabstand untereinander eingehalten wird.