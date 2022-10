Werbung

Junge Menschen, die kurz vor ihrem Abschluss stehen und auch welche, die die Matura bereits in der Tasche haben, müssen sich entscheidende Fragen für ihren weiteren Karriereweg stellen: „Was soll ich studieren“ oder „Welches Studium passt zu mir?“. In Österreich gibt es rund 3.600 verschiedene Studiengänge an den Universitäten, Privatuniversitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen. Fakt ist, dass etwa 30 Prozent aller Studierenden in Österreich ihr Studium abbrechen. Wünschenswert wäre demnach, dass diese Zahl sinkt und sich die Studieninteressenten genügend Zeit nehmen, um Informationen zur Studienwahl und den gelehrten Studien-Inhalten zu sammeln, damit man sieht, ob genügend persönliches Interesse zum jeweiligen Thema besteht. Auf den Webseiten stehen die Studienpläne für jeden Studiengang zur Verfügung und dabei scheinen auch die gelehrten Fächer auf.

Persönliche Interessen im Fokus

Zudem sollten die Interessenten die relevanten Infos zu den verschiedenen Abschlüssen oder zu den Studiengebühren bedenken. Außerdem ist es sinnvoll, einen Studienwahltest oder einen Interessenscheck zu absolvieren sowie Infotage der Universitäten, Privatuniversitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen zu besuchen, um sich ein persönliches Bild vor Ort machen zu können. Auch Studien- und Berufsmessen, die es in ganz Österreich gibt, bieten umfassende Informationen. Vor Ort trifft man auf Lehrende und Lernende und man kann sich persönlich austauschen. Ausschlaggebend bei der Wahl des richtigen Studiums sind die Persönlichkeit sowie die eigenen Interessen.

Orientierung bieten folgende Fragen: Was macht mir Spaß und was interessiert mich besonders? Welche Schulfächer haben mir gefallen und was mache ich gerne in meiner Freizeit? Welche persönlichen Ziele verfolge ich? Zudem sollte sich jeder seinen eigenen Stärken und Schwächen bewusstwerden. Wer seiner Leidenschaft folgt, dem wird das Studium Freude bereiten und das Lernen wird nicht zur Qual. Der finanzielle Aspekt sollte ebenfalls unter die Lupe genommen werden sowie die Nachfrage nach Jobs in der Zukunft. Auch Eltern und Verwandte können beratend zur Seite stehen, sollten aber die Entscheidung nicht zu sehr beeinflussen. Die Entscheidung über das eigene Studium ist eine ganz persönliche. Der Studiengang sollte zur jeweiligen Person passen und man sollte sich nicht für etwas verbiegen. Ergänzend zum richtigen Studium sind Praktika, freiwillige Mitarbeit bei Projekten oder sinnvolle Studentenjobs, welche gut im Lebenslauf wirken. Jeder und jede sollte sich informieren, sich Zeit nehmen und sich schlau machen und somit steht dem Erfolg bei der Studienwahl nichts mehr im Wege.

