Kennzeichnung bei Lebensmitteln: Herkunft im Fokus

Anlässlich des Welt-Ei-Tages luden die Burgenländische Landwirtschaftskammer und die Geflügelwirtschaft Burgenland zu einer Pressekonferenz ins Pflegezentrum Drescher ein. Seit September ist die Herkunftsbezeichnung von Fleisch, Milch und Eiern in der Gemeinschaftsverpflegung verpflichtend. Im Pflegezentrum Drescher, von dem täglich rund 400 Menschen mit Mahlzeiten versorgt werden, ist dies schon lange gelebte Praxis: Zu 100 Prozent werden Milch, Fleisch und Eier aus österreichischen Betrieben bezogen, dabei gilt: „Regionalität vor Bio“.

Nach der verpflichtenden Herkunftsbezeichnung in Großküchen soll in einem weiteren Schritt auch die Herkunft der Lebensmittel in verarbeiteten Produkten angegeben werden. „Unser Anliegen ist, dass die Konsumentinnen und Konsumenten erkennen, ob in verarbeiteten Produkten heimische Zutaten wie Eier verwendet wurden“, so Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich.

Dass dies einen Unterschied macht, erklärte Heinz Schlögl, Obmann der Geflügelwirtschaft Burgenland, anhand der hohen Standards, die in Österreich für die Geflügelwirtschaft gelten. Nicht nur die Käfighaltung gehört in Österreich der Vergangenheit an, auch auf Gentechnik-Soja wird verzichtet und jedes Ei ist zum Betrieb zurückverfolgbar.