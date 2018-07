Laut Bürgermeister Erich Zweiler platzt der Weppersdorfer Billa-Filiale aus allen Nähten. „Da der Einkauf aufgrund des großen Ansturms, vor allem an den Wochenenden und vor Feiertagen, beschwerlich ist, hat der Konzern darauf reagiert und will einen neuen und größeren Billa errichten. Daneben soll auch eine Bipa-Filiale gebaut werden“, erklärt Bürgermeister Erich Zweiler.

Das Vorhaben soll sich bereits in der Einreichphase befinden. „Sofort nach Vorliegen der erforderlichen Genehmigungen soll mit dem Bau begonnen werden. Beide Märkte könnten heuer noch in Betrieb geben“, so Zweiler abschließend.