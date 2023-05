„Lügen haben junge Beine“: Theaterpremiere war voller Erfolg

Das Bühnenwerk Weppersdorf steht nun nach mehr als zwei Jahren wieder auf der Bühne und gibt mit dem Stück „Lügen haben junge Beine“ von Ray Cooney eine lustige Hochgeschwindigkeits-Komödie zum Besten.

John Smith ist Taxifahrer und hat ein besonderes Geheimnis: Er ist gleichzeitig mit zwei Frauen verheiratet. So pendelt er heimlich zwischen den beiden Haushalten hin und her, einmal zu Mary und Tochter Vicky, dann zu Barbara und Sohn Gavin. Nur Stanley, John‘s bester Freund, ist in das Spiel eingeweiht. Dann passiert das Unfassbare: Tochter Vicky und Sohn Gavin haben sich per Internet kennengelernt, finden Gefallen aneinander – und wollen sich besuchen. Das muss verhindert werden. Dann nimmt alles seinen Lauf in dieser rasanten, chaotischen und irrwitzigen Komödie.

Die weiteren Spieltermine in der Hauptstraße 121 (Evangelisches Gemeindezentrum) in Weppersdorf sind am 5.5. (19 Uhr) und 6.5. (19 Uhr). Der Eintritt ist freie Spende. Die Kartenreservierung ist unter 0676 715 22 51 (17 bis 19 Uhr von Montag bis Freitag) möglich.

