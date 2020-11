Bis zum 30. Oktober konnte man sich auf der Webseite der Burgenländischen Ärztekammer für die beiden Stellen als Allgemeinmediziner in Weppersdorf und Draßmarkt bewerben.

Auf Anfrage der BVZ berichtet der Kammeramtsdirektor der Burgenländischen Ärztekammer, Thomas Bauer, dass es für die erstmals ausgeschriebene Arztstelle in Draßmarkt eine Bewerbung gab. Dieser Bewerber erfüllt die Voraussetzungen und wird somit der Kasse vorgeschlagen“, so Thomas Bauer.

In Draßmarkt soll nach dem Modell „Übergabepraxis“ der Praxisnachfolger eine Zeit lang mit dem Praxisübergeber, in diesem Fall Arzt Reinhold Gutschik, zusammenarbeiten. Für die Stelle in Weppersdorf – diese war bereits zum zweiten Mal ausgeschrieben – gab es keine Bewerbungen, führt Kammeramtsdirektor Thomas Bauer aus. Die Stelle für die Nachfolge von Allgemeinmedizinerin Elisabeth Rosanitsch wird nun erneut von der Burgenländischen Ärztekammer ausgeschrieben.