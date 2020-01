Beim Seniorentreff Club Miteinander des Roten Kreuz in Weppersdorf treffen sich ältere Menschen einmal im Monat für einen gemeinsamen Austausch in angenehmer Atmosphäre, um gemütliche Stunden miteinander zu verbringen. Für die Gäste steht ein Hol- und Bringdienst des Roten Kreuz zur Verfügung. Die Clubnachmittage, welche durch engagierte freiwillige Mitarbeiter des Roten Kreuz organisiert werden, finden monatlich am 1. Montag im Monat im Gemeindeamt Weppersdorf statt. „Die Gemeinde Weppersdorf stellt uns die Räumlichkeiten zur Verfügung und dafür möchten wir uns herzlich bedanken“, so Teamleiter Josef Puhr und Kollegin Luise Hafenscher. Josef Puhr war der erste Mann burgenlandweit, der die Verantwortung für eine Clubleitung übernommen hat und leitet bereits seit 7 Jahren den Club Miteinander Weppersdorf. Beim Treffen stehen der persönliche Kontakt, die Gemeinsamkeit und das Miteinander im Mittelpunkt: Es wird geplaudert, gemütlich bei Kaffee und Kuchen gesungen, Karten gespielt, Geschichten vorgelesen und je nach Saison und Jahreskreis wird ein Programm zusammengestellt, welches das gesellige Beisammensein unterstützt. Zu den Aktivitäten gehört auch die Bewegung und es wird auch gebacken sowie Feste gefeiert, wie Geburtstage, Weihnachten, Fasching, Ostern oder Erntedank – mit einem abwechslungsreichen Programm.

Leiter Josef Puhr betont auch, dass Menschen aus der Umgebung jederzeit beim Treffen herzlich willkommen sind, die sich über einen gemeinsamen Austausch mit Gleichgesinnten freuen. Der Club Miteinander Weppersdorf besteht seit 2003 – derzeit zählt man zirka 25 Mitglieder.