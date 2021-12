Wirtschaftsreportage zeigt erfolgreiche Entwicklung

Im September 2020 wurde mit der Errichtung des Betriebsgebäudes der Electro Romwalter GmbH und Romwalter Service GmbH in Weppersdorf (Gewerbepark 9) begonnen. Der neue Standort in Weppersdorf ist bereits in Betrieb.

Geschäftsführer Michael Gerdenitsch betont, dass sich Weppersdorf als zweiter Standort eignet: „Die verkehrstechnische Lage direkt an der Auffahrt der S 31, die Anbindung an das Highspeed Internet und die Unterstützung der Gemeinde sind ideal.“ Die Ursprünge der Firma gehen bis in die 1920er-Jahre zurück. 1990 erfolgte der Kauf durch Seniorchef Alfred Gerdenitsch. 2008 fand die Umfirmierung in eine GmbH statt.

Michael Gerdenitsch ist seit 1994 im Unternehmen und seit 2008 Geschäftsführer. Das Unternehmen wird als Familienbetrieb in zweiter Generation geführt. In Weppersdorf sind 40 Beschäftigte tätig, davon 7 Mitarbeiter für das Windkraftservice (Romwalter Service GmbH). 2005 wurde mit der Betreuung von Windkraftanlagen gestartet. 2014 wurde die Romwalter Service GmbH für den Bereich Windkraft aus der Electro Romwalter GmbH ausgegliedert.

„Der Fokus der Romwalter Service GmbH liegt in der europaweiten Wartung und Servicierung von Windkraftanlagen der Megawattklassen. Die Electro Romwalter GmbH macht von A bis Z alles im elektrotechnischen Bereich, wie Wohnbau, Gewerbe, Industrie, Ortsnetzverkabelungen.“, so Gerdenitsch. Er betont, dass Qualität, Termintreue und Flexibilität großgeschrieben werden. „Ich bin stolz auf unsere Mitarbeiter, deren Know-how und dass viele Familienmitglieder im Unternehmen tätig sind sowie auf die Qualität unserer Arbeiten. Zukünftig stehen der Ausbau des Servicegeschäftes der Windenergietechnik und die Stärkung der Markt-Position am Plan“, so Gerdenitsch.