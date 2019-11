Alarm hat es in der Nacht auf Samstag für die Feuerwehr neben dem Großbrand in Oberloisdorf (wir berichteten, siehe hier und ganz unten) auch in Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf) gegeben. In der Küche einer Wohnung war ein Brand ausgebrochen. Eine 33-jährige Frau und ihr 13-jähriger Sohn wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

In der Nacht sei der Sohn durch den Brandgeruch munter geworden, so ein Polizeisprecher zur APA. Der 13-Jährige und seine Mutter hätten versucht, das vermutlich durch ein brennendes Teelicht entstandene Feuer zu löschen. Das sei ihnen aber nicht gelungen. Die Feuerwehren Weppersdorf und Oberpullendorf rückten gegen 2.30 Uhr zum Einsatz aus, der kurz nach 5.00 Uhr beendet war.