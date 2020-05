Teigwaren gehören in der Corona-Krise zu den am meisten gefragtesten Produkten, wie hat sich das ausgewirkt?

Pfneisl: Die Nachfrage ist zu Beginn der Corona-Zeit von heute auf morgen enorm gestiegen. Wir mussten unsere Produktion auf sieben Tage die Woche und Nachmittagsschichten ausweiten, da wir einige große Handelsketten beliefern. Aber auch die Nachfrage in regionalen Geschäften hat sich erhöht.

Welche Produkte wurden am meisten nachgefragt?

Pfneisl: Am meisten gekauft wurde Standardware wie Spiralen, Fleckerl, Bandnudeln und Spaghetti, aber auch unsere Spezialitäten wie Bärlauch, Chili und andere Gewürznudeln. Einen Rückgang verzeichneten wir bei unseren Geschenksartikel wie Nudelkörbe und Nudeltaschen. Nicht zuletzt da durch die Ausgangsbeschränkungen ja auch keine Feiern abgehalten werden durften und das „Schenken“ somit in den Hintergrund gerückt ist.

Fürchten Sie durch die Hamsterkäufe zu einem späteren Zeitpunkt weniger Umsatz zu machen?

Pfneisl: Die Nachfrage ist nach wie vor gegeben, wobei sich der Verkauf wieder ziemlich an die Zeiten vor Corona angepasst hat. Sprich, der Bedarf hat sich wieder normalisiert, einen Einbruch haben wir noch nicht bemerkt. Ein Eindruck war, dass die Regionalität in dieser schwierigen Zeit wieder ein wenig mehr an Bedeutung gewonnen hat. Unser Wunsch wäre, dass auch in gastronomischen und touristischen Bereichen – nach der Wiedereröffnung - sich die Nachfrage nach regionalen Produkten erhöht, da diese Bereich noch eine Marktlücke darstellen.