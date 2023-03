Vortrag über Wetter und Klima in Kobersdorf

Werbung

Thomas Krennert war am Freitag zu einem Vortrag unter dem Motto „ „Von der Dürre zur Sintflut – Wetter und Klima zum Mitmachen“ im Gasthaus „Zum Dorfwirtn“ zu Gast. Der Kobersdorfer arbeitet bei der „Geosphere Austria“ - früher Hohe Warte - und meinte: „Wir sind als Wetterdienst 24 Stunden, 7 Tage pro Woche und 365 Tage im Jahr präsent.“ Die „Geosphere Austria“ bietet dabei unter anderem Wetterprognosen und auch Unwetterwarnungen.

Krennert nahm die vielen Zuhörer mit in die Welt des Wetters. „Die Wetterküche hat die Zutaten Sonne, Wind und Wasser. Das Wasser in der Atmosphäre ist der Hauptenergieträger“, meinte er. Dabei betonte er auch, dass Wetter und Klima nicht das gleiche sind. „Wetter ist das, was jeder einzelne erleben kann. Wir haben aber kein Sensorium für das Klima“, führte er aus.

Krennert ging auch auf die Erderhitzung ein. „Treibhausgase an sich sind nicht böse. Die mittlere Temperatur ist seit ein paar Millionen Jahren 15 Grad, damit können wir gut leben. Ohne Treibhausgase wären es Minus 18 Grad“, erklärte Krennert. Durch die Ausstoßung von Kohlendioxid oder Methan drehen wir derzeit an vielen Schräubchen, meinte er: „Die Pole, die Alpen sowie die Meere sind besonders von der Temperaturabweichung betroffen.“



