Rotes Kreuz auf Besuchstour durch mittelburgenländische Gemeinden

Die Bürgermeister bekommen dabei von den Vertretern des Roten Kreuzes neben Foldern und Infomaterial auch ganz speziell für ihre Gemeinde aufgelistete Daten und Fakten, wie etwa die Anzahl der Rotkreuz-Einsätze im vergangenen Jahr, die Blutspendezahlen, die prozentuellen Angaben der Rotkreuz-Mitglieder in ihren Gemeinden, die Anzahl der hauptberuflichen und der freiwilligen Rettungssanis sowie der First Responder. Überrascht zeigte sich vor allem Neckenmarkts Bürgermeister Hannes Igler über die vielen Rotkreuz-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in seiner Gemeinde. Lockenhaus' Bürgermeister Michael Kefeder und Pilgersdorfs Bürgermeister Ewald Bürger wiederum machten sehr gute Vorschläge, wie man die Jugendlichen sowohl für das Blutspenden als auch für die freiwillige Mitarbeit motivieren könnte. Und Bürgermeister Gerhard Petschowitsch aus Horitschon wiederum war sehr erstaunt über die vielfältigen Leistungsbereiche des Roten Kreuzes und versprach, sich in seiner Gemeinde um Ortsstellenleiter bzw. um freiwillige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu bemühen.

Das Rotkreuz-Team war sich einig: „Wir haben so viele gute Ideen und Anregungen allein aus diesen vier Besuchen bei unseren Partnern mitgenommen, die sicherlich in unsere Rotkreuz-Arbeit einfließen werden. So sieht gute Zusammenarbeit aus!“