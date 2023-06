Edle Tropfen & grooviger Sound in Deutschkreutz

Die Gäste konnten dabei renommierte Weine verkosten und einen lässigen Nachmittag in den sonnigen Weingärten des Blaufränkischlandes genießen. Als Highlight waren dieses Jahr gleich zwei Partnerweingüter zu Gast: das Weingut Liegenfeld und das Weingut Bayer aus Donnerskirchen.

Chilliger Sound & kulinarische Schmankerl

Auf der Terrasse bei Tisch, im Garten auf einem Sunbed oder in den Weingärten auf einer Decke - die Besucher konnten es sich im Weingut so richtig gemütlich machen. Für groovige Sounds sorgte „Groundlevel Vienna & Soundvibes“. Kulinarische Schmankerl wurden von der „Fleischbank by Poor“ kredenzt.