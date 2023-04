Tolle Auszeichnungen für acht Weinbaubetriebe

Bei der Vinaria, der österreichischen Zeitschrift für Weinkultur, wurden die besten Weine aus den größten Vinaria-Verkostungen der vergangenen vier Jahre gekürt. Das Weingut Strehn aus Deutschkreutz durfte sich über eine wahre Trophy-Flut (2x Gold, 3x Silber, 1x Bronze) für seine Rosé-Weine freuen. Pia Strehn zeigte sich überwältigt: „Wir haben ein Ziel erreicht, für das wir sehr lange gearbeitet haben, nämlich den besten Rosé Österreichs zu machen.“ Zwei Trophys für die Weine „Vitikult Blaufränkisch“ (Gold) und „Fusion One“ (Silber) bekam das Rotweingut Lang aus Neckenmarkt. „Wir haben unserem Slogan wieder Ehre gemacht, denn `Guter Wein braucht Lang`„, so Winzerin Andrea Lang überglücklich. Sehr erfreut über eine Trophäe (Bronze) mit dem Zweigelt „Hölzl“ zeigte sich auch Winzer Mario Reumann vom Grenzlandhof Reumann in Deutschkreutz: „Es ist eine Bestätigung für unsere Arbeit.“ Sehr stolz über die Bronze-Prämierung des Blaufränkisch „Ried Hochäcker 2018“ ist auch Winzerin Eva-Maria Iby vom Rotweingut Iby aus Horitschon: „Jeder Erfolg ist eine Bestätigung für die viele Arbeit im Weingarten und Keller. Danke an unsere Eltern sowie an unsere Mitarbeiter und Mutter Erde.“ Grund zum Feiern hatte auch das Weingut Gesellmann aus Deutschkreutz: „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung für unseren ‚G 2015‘. Das bestätigt einmal mehr unsere Philosophie, mit der wir langlebige Weine produzieren wollen“, so Winzerin Francesca Gesellmann.

Aus Frankfurt drei Mal Gold heimgebracht

Mit mehr als 2.700 verkosteten Weinproben aus knapp 30 Ländern der Welt, stellt die Frankfurt International Wine-Trophy eine der wichtigsten Verkostungen der Branche dar. Winzer Hans-Jürgen Hufnagel hatte dabei doppelten Grund zum Jubeln: „Nach dem Gold bei der Berliner Wine-Trophy nun erneut Gold bei einem großen und bedeutenden internationalem Wettbewerb.“ Für Patrick Weber vom Weingut Edwin aus Lutzmannsburg ist die positive Bewertung eine Bestätigung für die sorgfältige und qualitätsorientierte Arbeit im Weingarten und im Weinkeller: „Es wurden nur zwei Blaufränkische mit Gold ausgezeichnet, einer davon ist unser Blaufränkisch Reserve und das macht diese Medaille für uns ganz besonders.“ Eichenwald Weine-Manager Johannes Berger gut gelaunt: „Jede Auszeichnung und Top-Bewertung ist eine Bestätigung unserer Arbeit. Wir freuen uns sehr über die Goldmedaille für unseren Merlot ‚Das hohe Ross 2021‘ bei der Frankfurter International Wine-Trophy.“

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.