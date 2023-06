Drei neue Betriebe in Oberpullendorf

Gleich drei neue Geschäfte haben in den vergangenen Wochen in der Stadt geöffnet: Das Blumenhaus Fiori in der Hauptstraße, ein Fachhändler für Kaffeemaschinen der Marke JURA samt Reparaturwerkstatt in der Fasangasse und das Sportgeschäft LL-fashion & sports, spezialisiert auf Radsport, in der Augasse. Bürgermeister Johann Heisz und Stadtmarketing Obfrau Mary Bauer freuen sich sehr über diese positive Entwicklung und heißen die neuen Betriebe herzlich willkommen. „Die Eröffnung dieser Geschäfte ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer florierenden Wirtschaft unserer Stadt“, so Heisz. Es sei ein großes Anliegen von Stadtgemeinde und Stadtmarketing leer stehende Geschäfte zu vermitteln.

Fiori Blumenhaus Stadtchef Johann Heisz und Herbert Ohr gratulierten zur Eröffnung, Foto: Michaela Grabner

LL-fashion & sports. Wilhelm Frühwirth – im Bild mit Bürgermeister Johann Heisz und Stadtmarketing-Obfrau Mary Bauer - bietet eine breite Palette an Sportbekleidung und –ausrüstung. Foto: Stadtgemeinde Oberpullendorf

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.