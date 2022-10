"Faszination der Maori" im Alten Kloster: Vortrag in Lockenhaus

Werbung

Im Alten Kloster in Lockenhaus fand ein Vortrag zur „Faszination der Maori“ statt. Christiane Trimmel und Olivia Martin möchten – mit dem überlieferten Wissen der Maori Neuseelands – neue Wege gehen. Im Rahmen des Vortrags der beiden konnten die Gäste die Kultur der Maori und deren Lebensart kennenlernen sowie Weisheiten fürs Leben mitnehmen und die persönliche Kennenlern-Geschichte der beiden entdecken.

Die Burgenländerin Christiane Trimmel kehrte im August 2021 aus ihrer Wahlheimat Neuseeland zurück und traf im Juni 2022 in Lockenhaus auf die gebürtige Maori Olivia Martin, die sich gemeinsam mit ihrem Partner in der Marktgemeinde niedergelassen hat. „Es war wie ein Heimkommen“, so Christiane Trimmel über die Begegnung.

Gemeinsame Kooperation

Christiane Trimmel ist als Coach tätig und begleitet Menschen mit hochsensibler Veranlagung. Erfahrung schöpft sie aus dem Studium ganzheitlicher Gesundheitssysteme, Trauma-sensitivem Training, Coaching, Mentoring und ihrer eigenen Hochsensibilität. Olivia Martin beschäftigt sich intensiv mit Space Clearing (energetische Reinigung) nach der Maori-Tradition, was sie von ihren Vorfahren lernte. Das verbindende Verständnis der Maori-Kultur und die Lebenserfahrungen der beiden führten zu einer Kooperation.

„Wir wollen die Menschen unterstützen in der heutigen Zeit und mit altem Wissen neue Wege gehen. Mit der Weisheit der Maori Bevölkerung Neuseelands den Alltag in unserer entwurzelten Zeit leichter zu bewältigen, dies steht im Vordergrund. ‚Te Puna Wairua‘ – es ist ein Blick in die Vergangenheit und Traditionen der Maori als neuer Denkansatz für unsere Gegenwart“, so Christiane Trimmel und Olivia Martin.

