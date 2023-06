Symposium zu 85 Jahre „Anschluss“ in der Synagoge Kobersdorf

Im Zuge der neuen Programmschiene „Wissenschaft in der Synagoge“ laden das Land Burgenland und die Burgenländische Forschungsgesellschaft herzlich zum wissenschaftlichen Symposium mit dem Titel „85 Jahre ‚Anschluss‘. Die jüdischen Gemeinden des Burgenlandes aus lokalhistorischer Sicht“ am 28. und 29. Juni 2023. Das Land Burgenland bekenne sich umfassend zu seinem jüdischen Erbe, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil: „Es ist uns daher ein Anliegen, unter anderem die ehemaligen Synagogen in Kobersdorf und Stadtschlaining nach den Renovierungen nun mit Leben zu erfüllen. So ist auch das Symposium in Kobersdorf ein starkes Zeichen gelebter Erinnerungskultur.“ Neben zahlreichen Vorträgen und dem Gedenken an die ehemaligen „Sieben Gemeinden“ wird es auch ein Gespräch mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen der zweiten Generation aus den USA, Schweden und Israel geben. Darüber hinaus wird ein Rundgang durch die Ausstellung „Für das Kind – Museum zur Erinnerung“ über die Kindertransporte der Jahre 1938 und 1939 nach Großbritannien angeboten. Als Vorprogramm findet am 27. Juni auf Burg Schlaining ein Konzert der Klezmerband „Quattro Grammo“ statt.Im Mittelpunkt dieses zweitägigen Symposiums stehen die Entwicklungen rund um die jüdischen Gemeinden des Burgenlandes unmittelbar vor, während und nach dem „Anschluss“ 1938. Auch noch 85 Jahre nach der Vertreibung der Burgenland-Juden eröffnet die historische Forschung immer wieder neue, bisher unbekannte Aspekte, die nicht selten ein anderes Licht auf die geschichtlichen Ereignisse werfen. Dabei führte vor allem die lokalhistorische Forschung zur Geschichte des österreichischen Judentums lange Zeit ein Schattendasein.

Die Geschichte auch regional aufzuarbeiten, sei enorm wichtig, so Doskozil: „Eines der Ziele des Symposiums ist es daher, das lokalhistorische Wissen zu erweitern, aber auch einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Neben diesen wissenschaftlichen Aspekten ist das Symposium aber auch der Erinnerung an die vertriebenen und ermordeten Burgenland-Juden gewidmet.“ In Zusammenarbeit mit dem Verein Misrachi Österreich wird es dazu einen Akt des Gedenkens geben. In einer abschließenden Gesprächsrunde kommen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus der sogenannten next generation zu Wort, allesamt Nachkommen vertriebener burgenländisch-jüdischer Familien.Zu Wort kommen neben Keynote-Speaker Prof. Dr. Gerhard Botz Experten wie Gerhard Baumgartner (DÖW), Gerald Lamprecht und Janina Böck-Koroschitz (Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten) internationale Historiker aus Israel und der Tschechischen Republik.Das Symposium wendet sich sowohl an Expertinnen und Experten als auch an interessierte Laien, die mehr über die Geschichte der Burgenland-Juden erfahren wollen. Der Eintritt zum Symposium ist frei. Die Beginn- und Endzeiten des Symposiums sind auf die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus Wien abgestimmt. Nähere Informationen unter www.forschungsgesellschaft.at/synagoge. Um Anmeldung über die Webseite oder per E-Mail wird gebeten. Als Vorprogramm findet am 27. Juni 19.30 Uhr auf der Burg Schlaining ein Konzert mit „Quattro Grammo“ statt, welches vom Verein Zukunft Schlaining veranstaltet wird. Eintritt: 10 €. Um Anmeldung wird gebeten unter info@stadtschlaining.bgld.gv.at.