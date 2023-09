Runde zwei für einzigartige Mamas in Oberpullendorf

Unter der bewährten Leitung von Erwachsenenbildnerin Sabine Rabel geht die Gruppe „Mama einzigartig“ der Frauenberatungsstelle Oberpullendorf im Frauenberufszentrum (Spitalstraße 6) ab 28. September (14 Uhr) in die zweite Runde. Aus verschiedenen Inputs können sich die Mütter zum Beispiel Gelassenheit holen für die Begleitung der Kinder, Stärkung erfahren für das Familienleben oder Leichtigkeit in den Alltag bringen, denn bei „Mama einzigartig“ gibt es viel Raum für Fragen, Platz für Austausch und Zeit für Neues.

Die Ansprüche von Müttern (Erziehenden) an ihre pädagogischen Kompetenzen sind sehr hoch, auch aus dem sozialen Umfeld werden vor allem Mütter oft mit hohen Erwartungen konfrontiert. Ängste, Überforderung, Wut, Trauer oder Scham sind oft die Folge. Diese Themen können im geschützten Rahmen des Projektes angesprochen werden, nachdem die Hemmschwellen zu Beginn behutsam abgebaut wurden. In der Gruppe findet Austausch statt, durch thematische Inhalte wird das Wissen der Teilnehmerinnen vertieft. So werden der Handlungsspielraum erweitert sowie die erzieherischen Kompetenzen gestärkt und damit auch das Vertrauen in die Teilnehmerin als erziehende Person.

In dem nunmehrigen Folgeprojekt von „Mama Einzigartig“ wird das Thema Selbstliebe und Selbstfürsorge in den Vordergrund rücken: Wenn jede Mama gut für sich sorgt, sich wertschätzt und liebt, dann kann sich auch der Familienalltag entspannter gestalten. Chaos, Wirbel und Stress können abgefedert werden, wenn die Mama innerlich gestärkt ist. Mit kreativen, gruppendynamischen, pädagogischen und wissensbasierten Methoden werden die Teilnehmerinnen angeleitet zum Bewusst Wahrnehmen, Zutrauen, Zumuten und auch Loslassen.

Treffpunkt im Frauenberufszentrum ist ab 28. September jeden Donnerstag von von 14 bis 17 Uhr, ein Einstieg jederzeit möglich. Die Teilnahme ist kostenlos, da das Land dieses Projekt fördert, damit Mütter in dieser besonderen Zeit den pädagogischen Herausforderungen der Kindererziehung besser gewachsen sind. „Mir ist es insgesamt gesehen immer wichtig, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, um Frauen zu stärken, zu ermutigen, ihnen Hilfestellungen anzubieten, um sich weiterentwickeln zu können - und, ganz wichtig - wie jetzt beim Projekt „Mama Einzigartig“ - Frauen die Möglichkeit zu geben, sich gegenseitig zu unterstützen“, so Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf.