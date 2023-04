ZMS Großwarasdorf: Das Leben eines Bienenvolkes

Werbung

Ein Workshop zum Thema Bienen fand vor Kurzem in der Zweisprachigen Mittelschule Großwarasdorf statt. BIO-Imker Philipp Fellinger gewährte interessante Einblicke in das Leben eines Bienenvolkes sowie in die Arbeit eines Imkers und erläuterte die Bedeutung der Bienen für die Umwelt und den Menschen. Anhand einer Power Point Präsentation zeigte er beeindruckende Bilder, wie die fleißigen Bienen Nektar zu Honig verarbeiten. Der Workshop endete mit einer Kostprobe des köstlichen BIO-Honigs und der Erkenntnis, wie faszinierend das Leben der Bienen sein kann.

