Zentrum in Landsee eröffnet

Zu einem „Open House“ lud man im Zentrum Landsee am vergangenen Wochenende. „Wir sind ein Veranstaltungszentrum, wo man Workshops und Seminare abhalten kann. Unser Schwerpunkt sind Körper, Geist und Seele und wir machen ganz viel in puncto Frauen und Körperarbeit, Empowerment und Schamanismus“, führte Maria Schwaiger aus. Im Zentrum wurden vor Kurzem der Hof neu gestaltet sowie neue Schlafmöglichkeiten geschaffen, nun gibt es 15 bis 18 Betten. „Die Jurte im Garten steht allerdings im Winter nicht als Schlafplatz zur Verfügung. Wir sind sehr stolz auf den sehr weitläufigen Garten, den man auch mitnutzen kann. “, erzählte sie weiter. Am Eröffnungswochenende gab es in Landsee unter anderem Workshops zu den Themen Schwitzhüttenbau, Mantra-Singen sowie Mediation oder auch einen „Reconnecting Trance Dance“.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.