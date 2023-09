Petition für Zahnarzt-Kassenstelle in Horitschon

Der Gemeinderat ersucht im Rahmen einer Petition an die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) sowie die Zahnärztekammer eine erneute Prüfung zur Erlangung einer Kassenzahnarztstelle für Nino Resch.

In Großwarasdorf ist seit 2022 – nach viermaliger Ausschreibung – die Kassenzahnarztstelle unbesetzt. Nino Resch hat sich im Februar 2023 mit seiner Praxis im sechs Kilometer entfernten Horitschon niedergelassen und um die Kassenstelle beworben. Die Verlegung des Kassensitzes wird ihm aber verweigert. „Natürlich muss es gerade in ländlichen Gebieten eine gewisse örtliche Struktur geben, damit sich die ärztliche Versorgung nicht in nur wenige Orte konzentriert. Wenn es aber derart offensichtlich ist, dass es keine anderen Bewerber gibt und in absehbarer Zeit auch keine zu erwarten sind, dann muss die Versorgung der Patienten mit Kassenleistungen oberste Priorität haben“, meint Resch.

Patienten müssten nun vier bis sechs Monate auf einen Termin bei einem anderen Zahnarzt mit Kassenvertrag warten oder notgedrungen die Leistungen eines Wahlarztes in Anspruch nehmen. „Für manche Patienten ist das eine finanzielle Hürde, die sie gerade in den heutigen Zeiten nur schwer meistern können. Die ÖGK täte gut daran, ihre Vergabepraxis im Sinne der Patienten zu überdenken, denn besser wird die Versorgungssituation nach meinem Dafürhalten auch in Zukunft nicht. Als Zahnarzt ist es mein Anspruch, vielen Patienten zu helfen und eine zahnmedizinische Versorgung zukommen zu lassen. Ich unterstütze daher die Petition des Gemeinderates und bedanke mich für den Einsatz der Fraktionen zum Wohle der Patienten in der Region“, so Nino Resch.