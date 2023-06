Dachgleiche wurde in Deutschkreutz gefeiert

Im Herzen von Deutschkreutz entsteht ein Gesundheits- und Sozialzentrum, geplant vom BPM-Bauprojektmanagement mit Planer Anton Holzer, mit 21 Wohnungen, einer Tagesheimstätte sowie einer Polizeitstation und einer Arztordination. Des Weiteren wird auch Julia Handler mit ihrer Physiotherapie-Praxis in die neue Einrichtung einziehen. Mit den Worten „Guat ist gaungan, nix is g'schehn“ eröffnete Baumeister Frank Pfnier seine Begrüßungsrede und bedankte sich bei seinem Team und allen Beteiligten für die gute Arbeit: „In rekordverdächtiger Zeit wurde der Rohbau errichtet und es gab keine schweren Arbeitsunfälle. Danke an die OSG für das Vertrauen. Besonders die OSG arbeitet daran, dass Ortszentren wieder aktiviert werden. Dabei sind burgenländische und lokale Betriebe im Einsatz.“ Pfnier merkte an, dass eine Gleichenfeier eine schöne alte Tradition ist und immer einen Moment darstellt, um sich zu besinnen, warum gefeiert wird. „Nach sehr vielen stressigen Stunden soll das Leben und der Genuss hochgehalten und auch gefeiert werden.“

„Ein außergewöhnliches Projekt“

Als keine „gmahte Wiesn“ bezeichnete OSG-Boss Alfred Kollar das 6,2 Millionen schwere Projekt: „Es ist außergewöhnlich und es waren viele Verhandlungen notwendig. Insgesamt wurden elf Grundstücke gekauft. Ich möchte mich bei Initiator und Altbürgermeister Manfred Kölly, ohne ihm gebe es das Projekt wahrscheinlich nicht, und bei der Gemeinde, an der Spitze Bürgermeister Andreas Kacsits, für die Art und Qualität der Zusammenarbeit bedanken.“ Kollar erwähnte, dass die OSG seit Jahren burgenländisch plant und baut: „Das stärkt die burgenländische Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. Danke auch an Frank Pfnier und seinen Mitarbeitern für die gewohnte Qualität in der vorgegebenen Zeit. Man weiß eben, dass man in besten Händen ist.“

„Für mich der Höhepunkt“

Für Pflegezentren Drescher-Geschäftsführer Franz Drescher ist es ein wunderschönes Projekt für die Deutschkreutzer Bevölkerung mitten im Ortskern: „Für mich der persönliche Höhepunkt. Hier wird die ältere Bevölkerung gesehen und auch wahrgenommen. Danke an alle Protagonisten und den Arbeitern für die typisch burgenländische Handwerksqualität.“

„Perfekte Zusammenarbeit“

Auch für Gemeindearzt Michael Heinrich ergab sich durch den Neubau die Chance zum Standortwechsel: „Meine Ordination ist schon in die Jahre gekommen. Die Zusammenarbeit mit der OSG funktionierte perfekt und ich freue mich riesig darauf, mit meinem Team in einem Jahr für die Gemeinde durchstarten zu können. Danke auch an die Bauarbeiter für ihren Einsatz.“

„Etwas Großes geleistet“

Bürgermeister Andreas Kacsits bedankte sich bei seiner Ansprache bei Kölly und Kollar für die Abwicklung des Projekts. „Es war nicht einfach, dass habe ich selbst erfahren, ihr habt daher wirklich etwas Großes geleistet. Es ist auch etwas großes in der Ortschaft entstanden, ein toller Bau.“ Kacsits bedankte sich bei Holzer für die Planung sowie bei Drescher für das Betreute Wohnen und bei der Firma Pfnier: „Ich wünsche eine gute Weiterführung des Baus.“

„Wertschätzung und Respekt für die Arbeit“

Für Landespolizeidirektor Martin Huber ist die Polizeiinspektion in Deutschkreutz eine ganz wichtige Dienststelle im Bezirk. „Vor allem für die sicherheitspolizeiliche Grundversorgung, aber auch für die Grenzüberwachung. Für Huber sind gute Arbeitsbedingungen für die Polizeit wichtig: „Ich bin froh und stolz, dass wir nach einer langen Projektierungsphase in eine neue Polizeistation ziehen werden. Bei der Gleichenfeier soll den Arbeitern auch die Wertschätzung und der

Respekt entgegenbracht werden.“

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.