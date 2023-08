ZUGUNSTEN DER BERGKIRCHE Zur Kräutersegnung in Stoob geladen

In der romanischen Bergkirche Stoob. Maria Grabner, Samantha Sparr, Bergkirchenkomitee-Obfrau Edith Rauch, Hilde Leitner, Anna Herbst, Karin Koth und Anita Wukovits. Foto: Jennifer Priedl

D as Bergkirchenkomitee Stoob rund um Obfrau Edith Rauch lud am Feiertag zu Mariä Himmelfahrt zur alljährlichen Kräutersegnung mit Lesung und Musik in die romanische Bergkirche Stoob.

Geschichten von Blumen und Kräutern standen im Mittelpunkt. Die musikalische Begleitung erfolgte durch Samantha Sparr (Saxophon, Klavier und Gesang). Im Anschluss an die Kräutersegnung wurden Kräutersträußchen und Lavendelprodukte zum Kauf angeboten und es wurde zur Agape geladen. Der Reinerlös dient der Sanierung des Bergkirchendaches.