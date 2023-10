Das Dutzend im persönlichen Bücherregal ist nun voll gemacht

„Die Welt steckt noch immer voller Geheimnisse. Und manche sträuben sich davor, entdeckt zu werden. Seien es Relikte aus der Vergangenheit, die mit einem Fluch belegt sind oder unerklärliche Phänomene der Neuzeit, die über unsere Gedankenwelt hinausgehen. Aber eines ist sicher: Sie sind da!“, meint Manfred Kaufmann, der unter dem Pseudonym Manfred Marchand schreibt.

Vor diesem Hintergrund ist nun das zwölfte Buch „Fluch der Geheimnisse“ des gebürtigen Oberösterreichers entstanden, der die meiste Zeit in Hammerteich lebt.

Eine dreiköpfige Jugend-Clique trifft sich nach vielen Jahren in Malta wieder, wo einer von ihnen als Archäologe dem Mysterium der Langschädel auf der Spur ist. „Es ist ein Abenteuerbuch, das zwischen Fiktion und Gegenwart pendelt, die Leser in eine Welt entführt, die eigentlich so klar wie utopisch ist. Ist es ein gut gehüteter Tatsachenbericht oder doch ein Traum? Darüber soll sich der Leser selbst ein Bild machen“, meint der Autor augenzwinkernd. „Auf jeden Fall sind einige historische Fakten nachvollziehbar. Vergangenheit und Gegenwart, gepaart mit Fantasie, Historie und Unerklärbarem ergeben eine leicht verdauliche Unterhaltung, die jedoch auch zum Nachdenken anregen soll.“

