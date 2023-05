Doskozil: „In Zukunft wieder mit Themen punkten“

Die große 1. Mai-Feier im Bezirk Oberwart gastierte heuer mit Litzelsdorf erstmals in keiner roten Hochburg, „aber in einer aufstrebenden Gemeinde für uns“, verwies SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Harald Kahr auf Vizebürgermeister Heinz Hermann und sein „tolles Wahlergebnis“ bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen im Herbst. Und der zeigte sich bei seiner Begrüßung gerührt vom „Vertrauensbeiweis, eine solch wichtige Veranstaltung“ ausrichten zu können. Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil war es nach Wochen auf Tour ein „Nachhausekommen“.

Die Themen-Palette, die Doskozil nach Litzelsdorf mitbrachte, gespickt mit altbekannten Forderungen, die man jetzt auch bundesweit umsetzten will. „Gerade am 1. Mai stehen Attribute, wie Solidarität, Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit immer im Fokus, aber wenn man hier tiefer reindiskutiert, dann muss sich die Sozialdemokratie die Frage stellen, ob es gerecht ist, dass das monatliche Netto-Einkommen bei vielen fast mit der Mindestsicherung gleichgestellt ist. Die Antwort darauf kann nur sein, dass die Löhne rauf müssen“, verwies Doskozil einmal mehr auf den Mindestlohn. Auch die Forderung nach der Beseitigung der Zwei-Klassen-Medizin betonte Doskozil als eines der wichtigsten Projekte einer zukünftigen SPÖ-geführten Bundesregierung. „Man muss einen Anspruch auf Versorgung haben. Der Bund hat hier nichts dagegen getan, im Gegenteil. Es kann nicht sein, dass es mittlerweile um ein Drittel mehr Wahlärzte als Kassenärzte gibt“, so Doskozil.

Zum Beispiel Glaubwürdigkeit verwies Doskozil auf den Wahlerfolg der KPÖ bei der Landtagswahl in Salzburg. Die KPÖ habe dort mit einem einzigen Thema, nämlich leistbares Wohnen, gewonnen: „Ein Thema, das wir Sozialdemokraten über die Jahre hindurch immer für uns reklamiert haben, aber nicht eingehalten haben, was wir versprochen haben.“

Zu seinem Schritt, für den Vorsitz der Bundespartei kandidieren zu wollen, gehe er ein Risiko ein, meint Doskozil. „Es geht hier nicht um Personen, es geht um die Partei. Wenn die Partei bessere Werte hat, als ich, dann weiß ich was zu tun ist. Es geht viel zu oft ums persönliche Fortkommen und genau das schadet dem Fortkommen der Partei, daher hoffe ich, dass wir in Zukunft wieder mit Themen punkten können, Selbstbewusstsein ausstrahlen und nur wenn das im Bund gelingt, werden wir auch wieder Wahlen gewinnen. Unser Ziel darf nicht sein, dass wir dort einen Sozialmarkt eröffnen und da. Der Ansatz muss sein, dass Almosen in Zukunft nicht mehr nötig sind“, erkärt Doskozil.

