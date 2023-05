45.000 Euro für neue Uniformen und viele Glückwünsche

Für den großen Festakt anlässlich 140 Jahre Stadtfeuerwehr Oberwart war alles perfekt angerichtet: das Wetter ein Traum, das Musikprogramm ausgewogen und die Liste der Ehrengäste lang. Nur die Abwesenheit von Stadtfeuerwehrkommandant Philipp Rath, der krankheitsbedingt, dem Fest fernbleiben musste, trübte die Stimmung etwas. Beim offiziellen Festakt, dem über 100 Feuerwehrleute des Feuerwehrabschnitts V beiwohnten, gab es für die Wehr auch großzügige Geschenke.

Als Jubiläumsgeschenk erhielt die Stadtfeuerwehr von der Stadtgemeinde einen Gutschein in Form eines Reliefs des heiligen Florians, dem Schutzpatron der Feuerwehrleute, in der Höhe von 35.000 Euro zum Ankauf neuer Uniformen. Auch Landtagsabgeordneter Christian Dax überbrachte im Namen des Landeshauptmanns eine Förderzusage in der Höhe von 10.000 Euro, ebenfalls für diesen Verwendungszweck. Ein Geschenk gab es auch von Ewald Hasler und Jörg Pongratz vom Verein Sport- Freizeit-Jugend-Kultur Oberwart, die einen Scheck in der Höhe von 500 überreichten.

Anerkennende Worte gab es auch von Landesfeuerwehrkommandant Josef Kropf: „Der Dienst am Nächsten und der freiwillige Einsatz sind keine Selbstverständlichkeit, umso wichtiger ist die Wertschätzung eines jeden einzelnen Feuerwehrmitglieds, welches seine Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit stellt“, so Kropf.

