Dunst KFZ & Hydraulik GmbH: Spatenstich für Neubau der Firmenzentrale

In Grafenschachen entsteht eine neue Firmenzentrale der Dunst KFZ u. Hydraulik GmbH. Der Spatenstich für den Neubau erfolgte heute, Dienstag, durch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Bürgermeister Marc Hoppel sowie der Familie Dunst - allen voran Josef Dunst sen., der den Betrieb 1998 als Ein-Personen-Unternehmen gründete. 2003 wurde in Grafenschachen der Standort erbaut, 2013 eröffnete das Unternehmen eine Niederlassung in Lieboch. Mittlerweile führt Josef Dunst sen. den Familienbetrieb gemeinsam mit Gattin Annemarie und den vier Kindern.

Wir berichteten vorab von dem Vorhaben: Grafenschachen 10 Millionen-Euro-Investition von „Dunst Hydraulik & Ladetechnik“

Beim Spatenstich lobte LH Doskozil die Entscheidung, 15 Mio. Euro in die neue Firmenzentrale und damit in die Zukunft des Unternehmens sowie den Wirtschaftsstandort Burgenland zu investieren: „Dafür Sorge zu tragen, dass der Betrieb wächst und die Region von den Arbeitsplätzen profitiert, ist etwas ganz Besonderes. In unsicheren Zeiten wie diesen, in der eine Lösung im Bereich der Energieversorgung entscheidend sein wird, freut es mich auch, dass hier nachhaltig gedacht wird und beim Neubau höchste Umwelt- und Energieeffizienz geplant sind.“



Weiters betonte der Landeschef, dass für die Strukturen des Burgenlandes Familienbetriebe sowie Klein- und Mittelunternehmen, die in der Region verwurzelt wären, von entscheidender Bedeutung seien. Firmenchef Josef Dunst sen. bedankte sich daraufhin beim Land Burgenland für die gute Zusammenarbeit. Seit knapp 20 Jahren sei das Unternehmen bereits in Grafenschachen ansässig und immer noch fühle man sich sehr wohl im Burgenland, so der Unternehmensgründer. Der Neubau sei erforderlich geworden um stabil wachsen zu können, die Branche stehe zwar vor Veränderungen, das Wachstum im Fahrzeugsonderbau sei aber unverändert hoch.

