Bezirk Oberwart: Kein Platz für Gewalt an Frauen

Die Soroptimisten Südburgenland Stegersbach machten am Bauernmarkt auf die Kampagne „Orange the World – 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ aufmerksam. Gleichzeitig sammelte man auch Spenden. Unterstützung anlässlich „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ gab es auch vom Verein Frauen für Frauen Burgenland, der ebenfalls kräftig die Spendentrommel rührte und informierte. Fahne hissen vor dem Rathaus. Die Verantwortlichen des Pilotprojektes StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt Manuela Wolf und Claudia Horvath-Griemann, Bürgermeister Georg Rosner und Abgeordneter Wolfgang Spitzmüller.

