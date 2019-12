Burg Schlaining und Burghotel werden saniert .

Pläne für die Sanierung der Burg Schlaining sowie des Burghotels hat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Freitag präsentiert. "Insgesamt werden rund 20 Millionen Euro investiert, um den Kultur- und Veranstaltungsstandort Schlaining unter Einbeziehung aller Partner und weiterer Gedächtnisorte in Stadtschlaining weiterzuentwickeln", kündigte Doskozil an.