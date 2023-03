Südburgenland-Band „Der Urlaut“ veröffentlicht Debütalbum

Werbung

Seit 22 Jahren ist die Musikformation „Der Urlaut“ für Ungewöhnliches bekannt. Mit Schlagzeug, Gitarre, E-Bass, Didgeridoo und Percussion begeistert das Quartett, bestehend aus Luis, Manuel, Markus und Stephan sein Publikum mit Rock, Funk, Reggae und ur-afrikanischen Rhythmen. 20 Jahre nach der Gründung im Jahr 2001 entschied „der Urlaut“ die vergangenen Jahre musikalisch Revue passieren.

„Wir wollen mit dem Album festhalten, was wir bisher gemacht haben“, erklärt Luis. Acht Songs erzählen die musikalische Reise der Musikformation wieder, aufgenommen wurden diese live. „Wir haben die Songs gemeinsam im Studio eingespielt. Eine kleine Herausforderung, immerhin haben wir uns selbst das Ziel gesetzt, jeden Song spätestens beim fünften Versuch perfekt hinzubekommen“, schmunzelt Luis. Tatkräftig unterstützt wurde „Der Urlaut“ dabei vom Künstler Dominik Hofstädter, in dessen Tonstudio das Album aufgenommen und gemastert wurde.

Zu kaufen wird es dieses auf CD und Vinyl geben. Bei der Gestaltung des Album-Covers, das eine Bühne mit sämtlichen Instrumenten, die die Band auf ihrer musikalischen Reise begleiteten, holte sich „Der Urlaut“ ebenfalls Unterstützung. „Ein großes Danke an Alex Böcskör (Artwork) und Daniel Prisching (Layout) dafür“, meint Luis.

Erstmals zu hören sein wird das Album live bei den Album Release Shows am 30. März im Club 1019 in Wien und am 31. März im „roter Gugl“ in Leitersdorf. Weitere Auftritte für dieses Jahr sind bereits geplant, „Der Urlaut“ wird unter anderem auch beim „picture on“-Festival in Bildein mit dabei sein. In Kooperation mit dem Rockkollektiv Süd veranstaltet „Der Urlaut“ außerdem das Groove Garden Vol. 6 am 21. und 22. Juli beim Gasthaus Farkas in Rotenturm.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.