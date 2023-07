HTL Pinkafeld LehrerInnen bei Ultra Rad Challenge 2023

Gemeinschaft wird an der HTL in Pinkafeld großgeschrieben. Das stellten auch sechs HTL-LehrerInnen kürzlich unter Beweis, gemeinsam nahmen sie an der Ultra Rad Challenge 2023 teil. Mit dem Teamnamen „Gebäudetechnik HTL-Pinkafeld“ stellten sich die sechs dem 24-Stunden-Abenteuer-Radrennen und ließen sich auch von dem anfänglichen Regen nicht aus der Ruhe bringen. Mit guter Laune und voller Motivation ging es für die LehrerInnen nach dem Startschuss auf die 600 Kilometer lange Reise bis ins Ziel, das alle Teammitglieder trotz Schlafmangels innerhalb von 24 Stunden wohlauf erreichten.