Fünf Tage im Zeichen der ungarischen Volksmusik

Der Workshop der Volksmusikgruppe „Boglya“ gemeinsam mit dem BUKV fand heuer im Juli im grenznahen Güns/Kőszeg statt. Insgesamt haben 34 MusikerInnen zwischen drei und 60 Jahren daran teilgenommen. Mit dabei waren auch acht VolksmusikerInnen aus dem Burgenland. Beim Workshop wurden neue Lieder gelernt, das bestehende Repertoire wurde allerdings auch vertieft.

Alle 34 TeilnehmerInnen probten innerhalb der fünf Tage bis zu acht Stunden täglich, zwischen den Einheiten sorgten Volkstänze, Kartenspiele und das Fädeln von Perlenketten für Abwechlsung.

Die TeilnehmerInnen spielten im Rahmen des Workshops auch bei einem Kindercamp im Freilichtmuseum in Szombathely auf, die Mitglieder der Jugendvolksmusikgruppe Szélforgók des BUKV sorgten im Seniorenheim der Caritas Burgenland in Rechnitz für musikalische Unterhaltung. Dort stimmte auch ischof Ägidius Zsifkovics bei einem ungarischen Volkslied mit ein.

Der Intensivworkshop ist bereits fixer Bestandteil des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins. Am letzten Tag des Workshops gab es ein traditionelles Abschlusskonzert im kleinen Kreis. Das Highlight für die Jugendlichen war auch in diesem Jahr die traditionelle Challenge, bei der die TeilnehmerInnen zwischen zehn und 22 Jahren in zwei Teams gegeneinander angetreten sind und verschiedene Aufgaben lösen mussten.