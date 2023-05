Eine Fahrradtour von Bad Tatzmannsdorf nach Kroatien

Eine neunköpfige Gruppe aus Radfahrbegesiterten aus Bad Tatzmannsdorf unternimmt schon seit mehreren Jahren eine gemeinsame Radtour nach Kroatien. Ziel waren in den vergangenen Jahren die Städte Split, Krk und Vodice. Auch in diesem Jahr hat die Radfahrgruppe eine Reise nach Kroatien unternommen, mit dem Reiseziel Krk. Die Route startete in Bad Tatzmannsdorf, ging weiter über Novo Mesto nach Kocevje und schließendlich nach Krk. Bei dieser Radtour legten die Radfahrer insgesamt 490 Kilometer zurück. Die neunköpfige Truppe war auf ihrer Reise insgesamt eine Woche lang auf ihrem Drahtesel unterwegs. „Wir sind eine lustige Truppe, die einmal im Jahr mit dem Rat gemeinsam unterwegs ist“, so Manfred Wenzel, Mitglied der Radfahrgruppe.

