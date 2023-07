Fidischs Kicker in Feierlaune

1948 wurde das erste offizielle Fußballspiel gegen Deutsch Schützen ausgetragen. Das Spielfeld befand sich schon damals an der gleichen Stelle wie die heutige moderne Sportanlage. Nach dem Spiel stieg ein rauschendes Fest, mit dessen Erlös die erste Garnitur Fußballdressen in den Vereinsfarben Blau-Weiß angekauft werden konnten. Der ASKÖ Kohfidisch wurde gegründet.

Erfreulicher Weise gibt es noch zwei Teammitglieder, Johann Wölfer und Rudolf Stangl, die bei diesem historischen Spiel mit dabei waren und genau diese beiden Heren wurden im Zuge der Jubiläumsfeierlichkeiten auch besonders vor den Vorhang geholt, handelt es sich doch die Gründungsmitglieder des Vereins. Zum großen Jubiläum hat der Verein auch eine Festschrift herausgegeben.

Heute ist der ASKÖ Kohfidisch wichtiger Bestandteil in der burgenländischen Fußballszene. Schließlich ist der ASKÖ Kohfidisch in den letzten drei Jahrzehnten insgesamt 25 Jahre in der Burgenlandliga vertreten und somit sportliches Aushängeschild einer ganzen Region. Vor allem im Nachwuchsbereich war man all die Jahre sehr engagiert und sportlich sehr erfolgreich. Unzählige Eigenbauspieler und Talente aus der Region bilden seit Jahrzehnten den Stamm der Mannschaft. Der sogenannte Kohfidischer Weg mit einheimischen Spielern das Team zu bilden findet landesweit Beachtung. Die Kohfidischer Sportanlage ebenso. Grund genug also, das Jubiläum gemeinsam mit der Fangemeinde gebührend zu feiern. Schließlich hat mit einem rauschenden Fest vor 75 Jahren auch alles begonnen …