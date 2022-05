800 Jahre Badersdorf gefeiert .

In drei Etappen hat man in der Gemeinde Badersdorf das 800-Jahr-Jubiläum gefeiert. Im Vorjahr wurde der Gedenkstein eingeweiht und die Festschrift präsentiert. Am vergangenen Wochenende folgte dann der offizielle Festakt. Im Anschluss wurde beim Dämmerschoppen zur Musik der „Bauernmusi Mischendorf“ gefeiert.