Das Abfallsammelzentrum in Markt Allhau hatte nach einmonatiger Sperre, am Samstag unter Auflagen wieder geöffnet. Maximal fünf Personen durften den Bereich gleichzeitig betreten, was laut Martin Moser und Stefan Horvath, die die Organisation inne hatten, gut funktioniert hat. Auf der anderen Seite stand Martin Kurtz auf dem Bauhofgelände für die Entsorgung des Baum- und Strauchschnittes zur Verfügung. „Danke, dass sich alle handelnden Personen so vorschriftsmäßig verhalten haben und dass eine reibungslose Entsorgung möglich war“, sagt Bürgermeister Hermann Pferschy. Auch am Samstag, dem 25. April und Samstag, dem 2. Mai, ist das Abfallsammelzentrum von 8 bis 12 Uhr geöffnet.