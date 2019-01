Während die Baumesse am kommenden Wochenende für die Veranstalter der Burgenlandmesse (mehr dazu auf den Seiten 43 bis 47) erfolgsversprechend über die Bühne gehen wird, muss die Motomotion, die vom 8. bis 10. März, stattfinden hätte sollen, kurzfristig abgesagt werden. Der Autohandel habe im heurigen Jahr nicht so mitgespielt, wie in den vergangenen Jahren. „Die Diesel-Problematik und die offenen Fragen am E-Mobilitätssektor haben in diesem Fall auch auf Oberwart Auswirkungen“, sagt Messeveranstalter Markus Tuider.

Neuer Anlauf ist für das Jahr 2022 geplant

Mit der Absage hat es sich die Burgenlandmesse nicht leicht gemacht, aber „wir hätten die Qualität nicht halten können, wollen unseren Besuchern aber ein gutes Produkt anbieten und das wäre heuer nicht gewährleistet gewesen“, so Tuider. Waren im Vorjahr noch rund 28 Aussteller auf der Motomotion vertreten, wären es im heurigen Jahr lediglich fünf gewesen. „Wir wollen die Messe aber nicht abspecken, dann hätten wir die Erwartungen der Besucher nicht erfüllen können“, meint Tuider.

Den nächsten Anlauf für die Motomotion soll es 2022 wieder geben. „Der Autohandel braucht Zeit durch zu schnaufen, ein früherer Anlauf für eine Neuauflage würde keinen Sinn machen“, so Tuider.

Mit der Absage der Motomotion wird es heuer auch keine Custom-Bike-Show in Oberwart geben. Nicht betroffen von der Absage der 17. Motomotion sind alle übrigen Oberwarter Messen. „Die Vorarbeiten für die Inform laufen gut, für die Feuerwehrmesse im November haben wir schon viele Zusagen und auch das Angebot der Genussmesse wird heuer abermals ausgebaut“, kündigt Tuider an.

Einen finanziellen Schaden durch die Absage erleidet die Burgenlandmesse nicht. „Wir haben die Messe vor rund sieben Jahren übernommen und sie stetig ausgebaut. Gewinne konnten wir aber nur minimal erzielen“, erklärt Tuider.