Oberwarter Baumesse erneut abgesagt

Zum zweiten Mal in Folge musste Messeveranstalter Markus Tuider die Notbremse ziehen und die 31. Baumesse, die vom 27. bis 30. Jänner im Messezentrum Oberwart stattgefunden hätte, schweren Herzens absagen. Der Grund: Die aktuellen Coronaauflagen, unter denen eine Durchführung der Messe nicht möglich gewesen wäre.

Ohne zugewiesene Sitzplätze dürfen indoor derzeit maximal 25 Leute eine Veranstaltung besuchen. Den finanziellen Verlust, so Tuider, könne man noch nicht abschätzen. Derzeit sei man dabei, die Aussteller über die Absage zu informieren. Eine Verschiebung der Baumesse sei keine Option.

