Nahversorgung in Grafenschachen wieder gesichert

Werbung

Zwei Jahre lang gab es in der Gemeinde nach der Schließung vom Nah und Frisch Loidl keinen Nahversorger. Mit der Eröffnung eines neuen ADEG Marktes ändert sich das nun. Franz Kogler möchte in seinem Markt zukünftig die Ortsbevölkerung mit Produkten des täglichen Bedarfs versorgen. „Wir sehen jeden Tag, wie wichtig ein Lebensmittelgeschäft im Ort für das soziale Miteinander ist. Vor allem weniger mobile Menschen schätzen die Einkaufsmöglichkeit und den Austausch bei uns“, betonte Franz Kogler, der bereits vier ADEG Märkte in der Steiermark betreibt, wie wichtig ein Nahversorger für die Gemeinde ist.

Beim Sortiment möchte Franz Kogler vor allem auf regionale Produkte setzten. „Bei unseren Lieferanten gilt: Je näher, desto besser!“, so der Kaufmann. Bürgermeister Marc Hoppel freut sich über die Eröffnung des neuen Nahversorgers in der Gemeinde. „Ich freue mich sehr, dass wir wieder einen Nahversorger in der Gemeinde haben. Bei Franz Kogler ist diese verantwortungsvolle Aufgabe durch seine jahrzehntelange Erfahrung als ADEG Kaufmann in besten Händen. Ich wünsche ihm und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Glück und natürlich gute Geschäfte“, meint der Bürgermeister freudig.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.