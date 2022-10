Oberwart: Personalnot in der Kassenpraxis

Werbung

4.818 Fälle behandelt eine Hausärztin oder ein Hausarzt im Durchschnitt pro Jahr. Einer von ihnen ist Dr. Raimund Lehner, der im Vorjahr die Kassenpraxis von Klaus Peter Schuh übernommen hat. Zeitlich erfüllt ihn sein Job, wie er selbst sagt, in vollem Maße. „Dementsprechend herausfordernd ist es auch, das hohe Patientenaufkommen zu bewältigen“, so Lehner.

„Engagierte Allgemeinmediziner wie Raimund Lehner haben eine sehr wichtige Funktion, sie sorgen für eine niederschwellige Gesundheitsversorgung — unabhängig von Einkommen, Alter oder Wohnort“, betonte Josef Riegler, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der österreichischen Gesundheitskassen im Burgenland bei einem Besuch in der Ordination.

Sprechstunde Allgemeinmedizin

Die ÖGK veranstaltete zum ersten Mal die sogenannte Sprechstunde Allgemeinmedizin. „Diese Schwerpunktwoche war dem Austausch mit etablierten Medizinern sowie mit Studierenden und Absolventen der Medizin gewidmet, um einen neuen Input zu bekommen und über die Herausforderungen und Bedürfnisse der aktuellen und künftigen Vertragspartnerinnen und Vertragspartner zu sprechen“, so Riegler. Herausfordernd ist die Situation vor allem im Bezirksvorort. Während erst kürzlich wieder in Stadtschlaining eine erste Ausschreibung für einen Arzt für Allgemeinmedizin erfolgreich war, gestaltet sich die Suche in Oberwart weiter schwierig.

Ausschreibungen bisher erfolglos

Nachdem Allgemeinmedizinerin Eva-Maria Kirisits im Frühjahr in den Ruhestand getreten ist und ihre Ordination geschlossen hat, weil sie keinen Nachfolger gefunden hat, werden die Patienten seit dem von den drei verbleibenden Kassenärzten versorgt.

Zehn Ausschreibungen der Ärztekammer blieben bislang erfolglos. „Wir hatten keinen einzigen Bewerber, nicht ein Mal einen Interessenten“, bekräftigt Kammerdirekor Thomas Bauer die brenzlige Lage. In der Vorwoche hat man die elfte Ausschreibung gestartet. „Dies will man so lange tun, bis sich ein Bewerber findet“, erklärt Bauer. Aktuell können die drei Mediziner die Versorgung noch sichern, aber ein Dauerzustand sei das nicht, so Bauer.

Und das bestätigt auch Raimund Lehner: „Es ist täglich eine Herausforderung und dementsprechend groß ist auch die Angst, dass Kollegen ausfallen und das Patientenaufkommen noch weiter steigt.“ Er selbst nehme aktuell keine neuen Patienten mehr auf. „Wir sind am Limit“, bedauert Lehner den drastischen Schritt. Warum es gerade in Oberwart so schwer ist, eine Kassenstelle zu besetzten, kann Lehner aus eigener Erfahrung erklären.

„Bei aller Liebe zur Berufung, geht es auch um die Wirtschaftlichkeit, wenn man eine Praxis betreibt“, kritisiert Lehner die fehlende Initiative der Stadtgemeinde an. In Oberwart werden im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden, Mediziner nicht finanziell gefördert. Damit können sie auch die vom Land Burgenland in Aussicht gestellte Landarztförderung nicht auslösen. Für Stadtchef Georg Rosner ein Thema, welches man im neuen Gemeinderat anpacken will. Ein erstes Gespräch mit der Ärztekammer habe es bereits gegeben.

Die Lösung?

