AK-ÖGB-Kegelturnier Jubel beim Oberwarter Bezirksfinale

Lesezeit: 2 Min Carina Fenz

Beim Kegelturnier im Bezirk Oberwart qualifizierten sich bei den Herren Reduce Resort 1, bei den Damen Reduce Resort 2 und bei der Mixmannschaft Mixed 1 der Raiffeisenbank. Foto: AK

B eim Kegelturnier im Bezirk Oberwart ging es heiß her: Die besten Mannschaften bei den Herren, Damen und Mix haben sich für das Landesfinale am 14. April im Gasthof Huszar in Deutschkreutz qualifiziert.